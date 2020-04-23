Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 23.04.2020: Der Charme der Südstaaten
22 Min.Folge vom 23.04.2020
Grace Mitchell lernt ein Paar aus Louisiana und Mississippi kennen. Molly und Trey lieben ihre Wurzeln, aber im Haus sieht man nichts davon. Das Äußere erinnert an den Süden, mit einer schönen Veranda, weißen Pfosten und Fensterläden. Die Innenarchitektin will das südliche Flair auch nach innen bringen. Sie erschafft ein elegantes Esszimmer und eine neue Küche.
