Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Zurück zu den 60ern

HGTVFolge vom 23.04.2020
Zurück zu den 60ern

Zurück zu den 60ernJetzt kostenlos streamen

Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Folge vom 23.04.2020: Zurück zu den 60ern

21 Min.Folge vom 23.04.2020

Für ein Paar geht es zurück in das Elternhaus von Cassie aus den 60er-Jahren. Miss Grace soll die Erinnerungen an die Kindheit von Cassie aufrecht erhalten, das Zuhause aber gleichzeitig dem modernen Lebensstil der Familie anpassen. Die Interior-Designerin lässt sich von Vintage-Tapeten und dem alten Kamin inspirieren und kreiert ein zeitloses Konzept, an dem noch viele Generationen ihre Freude haben werden.

