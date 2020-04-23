Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 23.04.2020: Zurück zu den 60ern
21 Min.Folge vom 23.04.2020
Für ein Paar geht es zurück in das Elternhaus von Cassie aus den 60er-Jahren. Miss Grace soll die Erinnerungen an die Kindheit von Cassie aufrecht erhalten, das Zuhause aber gleichzeitig dem modernen Lebensstil der Familie anpassen. Die Interior-Designerin lässt sich von Vintage-Tapeten und dem alten Kamin inspirieren und kreiert ein zeitloses Konzept, an dem noch viele Generationen ihre Freude haben werden.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.