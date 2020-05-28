Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 28.05.2020: Ein Raum für die Kunst
22 Min.Folge vom 28.05.2020
Miss Grace trifft die neuen Hausbesitzer Janann und Kemper, die ihr Haus bereits gekauft haben, aber noch nicht eingezogen sind. Im Gespräch versucht sie, ihre Wünsche und Vorstellungen herauszufinden. Das Paar möchte die Garage in ihre Master-Suite verwandeln. Die Designerin arbeitet mit französischen Glastüren, Tapeten und entwirft ein neues Bad.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.