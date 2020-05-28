Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 28.05.2020: Zwei Haushalte in einem
21 Min.Folge vom 28.05.2020
Eine kreative Herausforderung für Miss Grace: Als ein frisch verheiratetes Paar zusammenzieht, sollen die Habseligkeiten von beiden untergebracht werden - darunter ein alter Ohrensessel und ein Hirschkopf aus Junggesellenzeiten. Die Interior-Expertin schafft ein Raumgefühl, das voller Geschichten und Erinnerungen steckt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.