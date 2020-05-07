Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Viel Platz für Make-up

HGTVFolge vom 07.05.2020
Viel Platz für Make-up

Viel Platz für Make-upJetzt kostenlos streamen

Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Folge vom 07.05.2020: Viel Platz für Make-up

21 Min.Folge vom 07.05.2020

Für ein Paar renoviert Miss Grace das Schlafzimmer, das Bad und das Wohnzimmer in ihrem Haus. Da die beiden gerne reisen, sollen sie sich auch in ihrem Haus wie in einem Luxushotel fühlen. Grace setzt dafür auf Hotel-Charme, ein schickes Badezimmer mit Schminktisch und einem modernen Schlafzimmer, dass nach Fünf-Sterne-Hotel aussieht.

Alle verfügbaren Folgen