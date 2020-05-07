Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 07.05.2020: Viel Platz für Make-up
21 Min.Folge vom 07.05.2020
Für ein Paar renoviert Miss Grace das Schlafzimmer, das Bad und das Wohnzimmer in ihrem Haus. Da die beiden gerne reisen, sollen sie sich auch in ihrem Haus wie in einem Luxushotel fühlen. Grace setzt dafür auf Hotel-Charme, ein schickes Badezimmer mit Schminktisch und einem modernen Schlafzimmer, dass nach Fünf-Sterne-Hotel aussieht.
