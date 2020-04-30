Freier Blick auf Pool und SeeJetzt kostenlos streamen
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 30.04.2020: Freier Blick auf Pool und See
Folge vom 30.04.2020
Ein Paar mit einem tollen Seehaus in Fort Worth möchte die Kulisse für Partys und Einladungen nutzen, doch die engen Räume machen das unmöglich. Grace Mitchell vollbringt ihren Zauber von der Haustür bis zum Garten. Mit dabei: Maßgefertigte Möbel wie den längsten Esstisch, den man sich vorstellen kann.
