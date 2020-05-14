Viel Platz für eine GroßfamilieJetzt kostenlos streamen
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 14.05.2020: Viel Platz für eine Großfamilie
21 Min.Folge vom 14.05.2020
Jake und Emily zogen kürzlich mit ihren Kindern in ein größeres Haus aus den 60er-Jahren. Sie rufen Grace zur Hilfe, um aus den veralteten Räumen ein modernes und warmes Zuhause zu machen. Die Expertin und ihr Team renovieren das Haus von Grund auf und schaffen Platz für große Familientreffen. Grace überrascht die Familie mit einer neuen Veranda.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.