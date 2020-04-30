Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert
Folge vom 30.04.2020: Bei Kaffee und Büchern
22 Min.Folge vom 30.04.2020
Für das Haus der Familie Hunt entwirft Miss Grace ein neues Wohn- und Schlafzimmer sowie die Küche. Denn das Haus wurde vor zwei Jahren gekauft und vor kurzem überflutet. Grace geht auf die Wünsche des Paares ein und lässt sich von ihrem Kennenlernen in der Bibliothek und der Hochzeit im Weinkeller inspirieren.
