Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Bei Kaffee und Büchern

HGTVFolge vom 30.04.2020
Bei Kaffee und Büchern

Bei Kaffee und BüchernJetzt kostenlos streamen

Umbau mit Herz - Miss Grace renoviert

Folge vom 30.04.2020: Bei Kaffee und Büchern

22 Min.Folge vom 30.04.2020

Für das Haus der Familie Hunt entwirft Miss Grace ein neues Wohn- und Schlafzimmer sowie die Küche. Denn das Haus wurde vor zwei Jahren gekauft und vor kurzem überflutet. Grace geht auf die Wünsche des Paares ein und lässt sich von ihrem Kennenlernen in der Bibliothek und der Hochzeit im Weinkeller inspirieren.

Alle verfügbaren Folgen