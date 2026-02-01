Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Top Ten der übersinnlichen Influencer

Kabel Eins DokuStaffel 16Folge 1vom 10.02.2026
Die Top Ten der übersinnlichen Influencer

Die Top Ten der übersinnlichen InfluencerJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 1: Die Top Ten der übersinnlichen Influencer

40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Die Folge blickt auf mysteriöse Gelehrte zurück, die im Laufe der Geschichte ihre Erfahrungen mit außerirdischen Welten schilderten: Ein biblischer Patriarch erzählt von Anweisungen, die er von 200 Engeln erhalten haben soll. Und was hat es mit einer Art Fischmensch auf sich, der die alten Griechen lehrte, wie man Metall bearbeitet?

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Kabel Eins Doku
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 12 Staffeln und Folgen