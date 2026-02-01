Die Top Ten der mysteriösen KatastrophenJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 6: Die Top Ten der mysteriösen Katastrophen
40 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Alien-Experte Giorgio Tsoukalos zählt die zehn verheerendsten Katastrophen auf, die je dokumentiert wurden - und möglicherweise eine Verbindung zu einer außerirdischen Quelle haben: Von der Auslöschung der Dinosaurier bis zu einem tödlichen Virus unbekannten Ursprungs.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC