Die Geheimnisse der SumererJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Die Geheimnisse der Sumerer
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Die Sumerer gelten als die Begründer der ersten Hochkultur der Menschheitsgeschichte. Ihre außergewöhnlichen Errungenschaften schrieben sie ihren Göttern, den Anunnaki, zu. Alien-Theoretiker fragen sich: Ist es möglich, dass diese mächtigen Gottheiten in Wirklichkeit außerirdische Besucher auf der Erde waren?
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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC