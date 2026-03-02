Die Theorien von Linda Moulton HoweJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 18: Die Theorien von Linda Moulton Howe
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Linda Moulton Howe hat einige der geheimnisvollsten Phänomene der Erde untersucht und an die Öffentlichkeit gebracht. Von unerklärlichen Tierverstümmelungen über außergewöhnliche Kornkreise bis hin zu Berichten über unterirdische Alien-Portale - helfen Lindas Nachforschungen, der Wahrheit näherzukommen?
Weitere Folgen in Staffel 16
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Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-5, Season 10, Season 14-16: A&E Television Networks, LLC