Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Die Top Ten der unheimlichsten Begegnungen
40 Min. Ab 12
Alien-Experte Giorgio Tsoukalos zählt die zehn furchterregendsten Begegnungen auf, die möglicherweise Beweise für außerirdische Besuche sein könnten: Im ländlichen Texas tragen Zuschauer unerklärliche Verletzungen davon, mysteriöse Viehverstümmelungen geben Rätsel auf, und die Entführung eines Mannes durch Aliens verblüfft die ungläubigen Zeugen.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC