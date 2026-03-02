Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 16: Kosmische Grabstätten
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Tief unter dem Wüstensand Ägyptens liegen 24 gewaltige leere Sarkophage. Welchem Zweck könnten sie gedient haben? Und ist es möglich, dass diese sorgfältig gefertigten 70 Tonnen schweren Grabkammern nicht von Menschen entworfen wurden, sondern von außerirdischen Besuchern?
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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-16: A&E Television Networks, LLC