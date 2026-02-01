Die Top Ten der Alien-StützpunkteJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Die Top Ten der Alien-Stützpunkte
40 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Es gibt Orte auf der Welt, die sich besonders als Stützpunkte für Außerirdische eignen: Eine Höhle unter dem Eis der Antarktis, ein See in China, der als UFO-Hotspot gilt, und eine Pyramide unter den Hängen des Mount Denali in Alaska.
