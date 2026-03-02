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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Das Geheimnis der Steine

A+EStaffel 16Folge 10vom 02.03.2026
Das Geheimnis der Steine

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 10: Das Geheimnis der Steine

41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Die Folge geht dem Mysterium der Steinkugeln auf den Grund, die weltweit entdeckt wurde. Einige sind eindeutig von Menschenhand geschliffen worden, bei anderen sind die Wissenschaftler ratlos. Könnte das Rätsel der Steinkugeln Hinweise auf eine außerirdische Vergangenheit der Menschheit liefern?

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