Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: Geheimnisse der Sphinx
42 Min.Ab 12
Die große Sphinx von Gizeh ist das vielleicht rätselhafteste Bauwerk der Welt. Doch was haben außerirdische Wesen damit zu tun? Gab es eine Zeit, in der die alten Ägypter und Aliens koexistierten?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-16: A&E Television Networks, LLC