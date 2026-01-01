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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Geheimnisse der Sphinx

A+EStaffel 7Folge 1
Geheimnisse der Sphinx

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 1: Geheimnisse der Sphinx

42 Min.Ab 12

Die große Sphinx von Gizeh ist das vielleicht rätselhafteste Bauwerk der Welt. Doch was haben außerirdische Wesen damit zu tun? Gab es eine Zeit, in der die alten Ägypter und Aliens koexistierten?

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