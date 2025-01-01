Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 6: Geheimnisvolle Mumien
42 Min.Ab 12
In vielen Kulturen weltweit konservieren die Lebenden die Körper ihrer Toten. Was steckt hinter dieser Praktik? Handelt es sich um die letzte Ehrerweisung für die Verstorbenen oder steckt eine außerirdische Erklärung hinter diesen Ritualen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC