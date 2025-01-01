Zum Inhalt springenBarrierefrei
A+EStaffel 7Folge 4
42 Min.Ab 12

Diesmal geht es um die Frage, ob Aliens für unseren technologischen Fortschritt mitverantwortlich sind. Denn bereits im äthiopischen Henochbuch tauchen göttliche Wesen auf, die auf die Erde herabgekommen sind, um den Menschen unter die Arme zu greifen.

A+E
