Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 12: Macht der Aliens
42 Min.Ab 12
Es gibt zahlreiche historische Ereignisse, die mit unerklärlichen Vorkommnissen einhergehen. Beweist diese Tatsache, dass der Lauf und Fortschritt der Menschheitsgeschichte von Aliens beeinflusst wurde?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC