Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Versunkene Pyramiden

A+EStaffel 7Folge 11
Versunkene Pyramiden

Folge 11: Versunkene Pyramiden

42 Min.Ab 12

Überall in der Welt gibt es riesige Pyramiden, manche von ihnen sind so alt, dass man nichts über ihren Ursprung weiß. Ist ihre Existenz der Beweis dafür, dass die Menschen damals Unterstützung von Außerirdischen bei der Erschaffung der geheimnisvollen Bauwerke hatten?

