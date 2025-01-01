Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Verschwundene Kulturen
42 Min.Ab 12
Überall auf der Welt erzählen sich die Menschen Gesichichten von verschwundenen Kulturen - von einer bislang unbekannten Zivilisation in China über eine ausgestorbene Gruppe von Riesen bis zu den Maya- und Anasazi-Stämmen. Was passierte mit diesen Völkern? Ist es möglich, dass ihr Verschwinden mit der Intervention von Außerirdischen zusammenhängt?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC