Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Die Sintflut
43 Min.Ab 12
Die Geschichte ist in vielen Kulturen verankert: Die Götter schicken eine große Flut auf die Menschen hernieder, um sie für ihr frevelhaftes Leben zu bestrafen. Doch gab es diese Sintflut wirklich? Stand die Menschheit kurz vor ihrer Ausrottung? Und haben wir nur dank der Intervention von Aliens überlebt?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC