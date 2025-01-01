Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 5: Geniale Köpfe
42 Min.Ab 12
Die Genies unserer Zeit haben die Welt mit ihren außergewöhnlichen Ideen und geistigen Fähigkeiten verändert. Viele dieser brillanten Köpfe erklären, dass ihre Talente einer ihnen unbekannten Quelle entspringen. Ist es möglich, dass die großen Denker mit einem außerirdischen Wissensspeicher verknüpft sind?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC