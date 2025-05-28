Universum: Hallstatt - Ein Leben zwischen Fels und SeeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.05.2025: Universum: Hallstatt - Ein Leben zwischen Fels und See
44 Min.Folge vom 28.05.2025
Die Hallstatt-Dachstein-Region – landschaftliche Idylle zwischen Fels und See und eine der ältesten Kulturlandschaften der Menschheit. Mit nachinszenierten Darstellungen und realen Naturaufnahmen lässt Regisseur Wolfgang Thaler diese faszinierende Region von der Hallstattzeit vor 2.500 Jahren bis in die Gegenwart lebendig werden. Bildquelle: ORF/Adi Mayer Film
Altersfreigabe:
0