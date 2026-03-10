Universum: Slowenien - Am Puls der WildnisJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 10.03.2026: Universum: Slowenien - Am Puls der Wildnis
45 Min.Folge vom 10.03.2026
Slowenien verbindet Alpen und Adria zu einer außergewöhnlich vielfältigen Naturlandschaft. Die Dokumentation zeigt, wie harmonisch Mensch und Natur hier zusammenwirken: von dichten Bärenpopulationen über spektakuläre Eintagsfliegen-Schwärme bis zu seltenen Arten wie Grottenolm und Marmorataforelle. Tradition, Schutz und nachhaltige Nutzung schaffen ein einzigartiges Gleichgewicht und machen das Land zu einem europäischen Naturvorbild. Bildquelle: ORF/dreid.at/Sonvilla-Graf
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