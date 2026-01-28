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Universum

Hermann Maier: Meine Heimat, das Land am Dachstein

ORF2Folge vom 28.01.2026
Hermann Maier: Meine Heimat, das Land am Dachstein

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Folge vom 28.01.2026: Hermann Maier: Meine Heimat, das Land am Dachstein

44 Min.Folge vom 28.01.2026

Hermann Maier entdeckt ein ganz besonderes Stück Österreich: Das Land am Dachstein. Es ist ein wenig Heimat für ihn, da er in Schladming zur Schule gegangen ist. Die Berge entlang des Ennstals, das unweit seines Heimatorts Flachau liegt, ist ihm daher bestens vertraut. Für die Dreharbeiten begab er sich in die schönsten Naturgebiete der Region, erkundete sie von der Luft aus im Segelflugzeug, tauchte hinab in glasklare Gebirgsseen und bestieg mit Skiern den winterlichen Hohen Dachstein. Ein Film von Heinz Leger Bildquelle: ORF/Interspot

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