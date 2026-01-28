Hermann Maier: Meine Heimat, das Land am DachsteinJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.01.2026: Hermann Maier: Meine Heimat, das Land am Dachstein
44 Min.Folge vom 28.01.2026
Hermann Maier entdeckt ein ganz besonderes Stück Österreich: Das Land am Dachstein. Es ist ein wenig Heimat für ihn, da er in Schladming zur Schule gegangen ist. Die Berge entlang des Ennstals, das unweit seines Heimatorts Flachau liegt, ist ihm daher bestens vertraut. Für die Dreharbeiten begab er sich in die schönsten Naturgebiete der Region, erkundete sie von der Luft aus im Segelflugzeug, tauchte hinab in glasklare Gebirgsseen und bestieg mit Skiern den winterlichen Hohen Dachstein. Ein Film von Heinz Leger Bildquelle: ORF/Interspot
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