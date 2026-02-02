Universum: Vietnams geheimnisvoller Norden - Im Reich der BergwälderJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 02.02.2026: Universum: Vietnams geheimnisvoller Norden - Im Reich der Bergwälder
44 Min.Folge vom 02.02.2026
Erster Teil: Karstgebirge prägen die schroffe Landschaft Nordvietnams. Sie bilden natürliche Grenzen, trennen Lebensräume und schaffen die Grundlage für einen der artenreichsten Orte der Erde. Vietnam ist ein echter Hotspot der Biodiversität. Im dichten Bergregenwald leben faszinierende, kaum bekannte Tiere, wie etwa Plumploris, Binturongs oder Fleckenroller. Auch die scheuen Pangoline haben hier ihr Zuhause und gehören zu den am stärksten bedrohten Tierarten der Welt. Wilderer und die Zerstörung ihres Lebensraums setzen ihnen massiv zu. Bildquelle: ORF/ZDF/Johannes Berger
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