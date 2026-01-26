Universum: Seeotter - Kaliforniens kleine HeldenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.01.2026: Universum: Seeotter - Kaliforniens kleine Helden
Folge vom 26.01.2026
Man kennt sie als entspannte Meeresbewohner, geschickte Unterwasserjäger und die Weibchen als liebevolle Mütter: Kaliforniens Seeotter sind wahre Sympathieträger. Weniger bekannt ist jedoch, dass Tiere zur großen Hoffnung für eines der wichtigsten Ökosysteme der Erde geworden sind und damit sogar einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Doku erzählt von den "pelzigen Klimakämpfern", die mit ihrem Appetit auf Seeigel ganze Unterwasserdschungel retten können. Ihr Schicksal ist mit jenem der Kelpwälder im Ozean verknüpft. Bildquelle: ORF/Längengrad Filmproduktion/Claudia Schmitt
