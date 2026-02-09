Universum: Vietnams tropischer Süden - Im Reich des WassersJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 09.02.2026: Universum: Vietnams tropischer Süden - Im Reich des Wassers
Zweiter Teil: Im Süden Vietnams herrscht tropische Leichtigkeit, begleitet von ungleich üppigerer Vegetation als im Norden. Strände, Mangroven, Regenwälder und Sümpfe: Der Süden Vietnams ist ebenso vielfältig wie seine Tierwelt. Nach den verheerenden Zerstörungen des Vietnamkriegs brauchte die Natur Jahrzehnte, um sich zu erholen. Heute kehren Krokodile ins Mekong-Delta zurück, Fischotter jagen wieder in seinen Nebenflüssen. Wie ein Drache windet sich das Delta durch den Süden bis ins Chinesische Meer und bietet zahllosen Arten Lebensraum. Doch dieser Reichtum ist bedroht: Reisanbau, Abholzung und Wilderei setzen den Ökosystemen zu. Gleichzeitig gibt es Hoffnung – Mangroven und Korallen werden neu angepflanzt, Meeresschildkröten kehren an die Strände zurück, und Gibbons schwingen sich wieder durch die Baumwipfel des Regenwaldes. Regie: Johannes Berger Bildquelle: ORF/ZDF/Stephan Krasser