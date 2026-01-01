Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Schicksal gebeutelt (1)

SAT.1 GOLD
Staffel 8
Folge 17
Folge 17: Vom Schicksal gebeutelt (1)

70 Min.
Ab 6

Lauras Freude über die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes wird schwer getrübt: Almanzo erleidet einen Schlaganfall, worauf er teilweise gelähmt ist. Auch die Geburt der kleinen Rose hilft ihm nicht, die Angst, nie wieder gehen zu können, zu überwinden. Laura versucht mit allen Mitteln, ihren verzweifelten Mann zu irgendwelchen Aktivitäten anzuspornen - vergeblich. Schließlich kann Eliza Jane ihren Bruder dazu bewegen, sich auf ein Leben im Rollstuhl einzurichten ...

SAT.1 GOLD
