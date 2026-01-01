Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Die Möchtegern-Ganoven

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 7
Die Möchtegern-Ganoven

Unsere kleine Farm

Folge 7: Die Möchtegern-Ganoven

46 Min.Ab 6

Max und Georgie sind kleine Ganoven, die in New York immer wieder erwischt werden und im Gefängnis landen. In der Hoffnung, auf dem Land mehr Erfolg zu haben, gehen sie nach Walnut Grove. Aufgrund einer missverstandenen Äußerung entführen sie Nels Oleson. Doch Harriet Oleson weigert sich, für ihren Gatten Lösegeld zu bezahlen. Daraufhin entwickelt Nels gemeinsam mit den Gaunern einen Plan. Als ihnen dann auch Mrs. Oleson in die Hände fällt, kommt alles anders als gedacht ...

