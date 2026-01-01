Unsere kleine Farm
Folge 5: Die Bildungsreise
46 Min.Ab 6
Um einen speziellen Collegekurs zu besuchen, unternimmt Laura eine längere Reise, auf der sie auch ihre Schwägerin Eliza Jane besucht. Die Bildungsreise wird problematisch, als ihr Lehrer Professor Woestehoff Laura deutlich zu verstehen gibt, dass ihre Zensuren davon abhängen, wie weit sie auf seine Annäherungsversuche eingeht. Aber damit nicht genug. Schließlich findet sich Laura auch noch in einem Dreiecksverhältnis zwischen Eliza Jane und zwei Männern wieder ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH