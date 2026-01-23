Zum Inhalt springenBarrierefrei
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Der Pausenbrot-Mörder - Heimliche Vergiftung am Arbeitsplatz

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 23.01.2026
Der Pausenbrot-Mörder - Heimliche Vergiftung am Arbeitsplatz

Der Pausenbrot-Mörder - Heimliche Vergiftung am ArbeitsplatzJetzt kostenlos streamen

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Folge 10: Der Pausenbrot-Mörder - Heimliche Vergiftung am Arbeitsplatz

21 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

2018 wird in einem Industriebetrieb in Schloß Holte-Stukenbrock ein unfassbarer Fall aufgedeckt: Ein Mitarbeiter vergiftet über Jahre heimlich die Pausenbrote und Getränke seiner Kolleg:innen mit hochgefährlichen Chemikalien. Die Opfer erleiden schwere Gesundheitsschäden, ein Mann stirbt später an den Folgen. Erst eine versteckte Kamera überführt den Täter – bis dahin ein unscheinbarer Ehemann und Vater. Was trieb ihn zu diesem grausamen Handeln?

