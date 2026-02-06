Zum Inhalt springenBarrierefrei
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Ein Doppelmord und zwei Verdächtige

Kabel Eins Staffel 1 Folge 16 vom 06.02.2026
Ein Doppelmord und zwei Verdächtige

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Folge 16: Ein Doppelmord und zwei Verdächtige

28 Min. Folge vom 06.02.2026 Ab 12

Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis hat ein mehrfach verurteilter Gewalttäter nichts außer einer Waffe. Auf der Suche nach Geld dringt er in ein Familienhaus ein. Was als Überfall beginnt, eskaliert zu einer Nacht voller Gewalt. Zwei Menschen sterben, Mutter und Tochter überleben traumatisiert. Erst am nächsten Tag können die Überlebenden die Polizei informieren. Die Fahndung nimmt eine unerwartete Wendung, als zwei entkommene Häftlinge mit demselben Vornamen ins Visier geraten.

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

