Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Der brennende Bungalow - Ein fast perfekter Mord

Kabel EinsStaffel 1Folge 9vom 23.01.2026
Der brennende Bungalow - Ein fast perfekter Mord

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Folge 9: Der brennende Bungalow - Ein fast perfekter Mord

27 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Bottrop, Februar 1998: Während Erich W. nach einer Operation im Krankenhaus liegt, brennt sein Haus. Die Feuerwehr findet darin die Leiche seiner Ehefrau Elke. Die Obduktion zeigt: Sie starb nicht im Feuer, sondern wurde zuvor erwürgt. Erichs Alibi scheint sicher, doch Ermittlungen decken finanzielle Probleme, eine Affäre und einen perfiden Plan auf. Am Ende steht die Frage: Was war das Motiv?

