Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 4: Die verhungerte Mutter
20 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Ein Sturz im Treppenhaus wird zum Todesurteil: Anja P., alkoholabhängig, bricht sich die Hüfte. Doch statt Hilfe erfährt sie nur Verachtung. Ihr Ehemann und ihre Tochter lassen sie bewegungsunfähig auf dem Sofa zurück – ohne Essen, Trinken, Schmerzmittel. Zwei Monate dauert ihr qualvolles Martyrium, bis sie langsam verhungert. Das Gericht sieht Tötung durch Unterlassung, motiviert durch jahrelangen Hass. Die Strafe: 7 Jahre für den Ehemann, 3 Jahre für die Tochter.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
