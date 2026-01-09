Zum Inhalt springenBarrierefrei
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Vollrausch im Schrebergarten

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 09.01.2026
14 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Ein idyllischer Schrebergarten wird zum Tatort: Nach einem Wochenende mit Alkohol und Drogen eskaliert ein Streit zwischen Gartennachbarn. Martin S., mit vier Promille, prügelt seinen Nachbarn zu Tode. Die Vergangenheit des Täters, geprägt von Gewaltdelikten unter Alkoholeinfluss, erschwert die Urteilsfindung. Obwohl das Gericht die Alkoholisierung als schuldmindernd anerkennt, wird Martin S. wegen „vorsätzlichen Vollrauschs“ zu viereinhalb Jahren in einer Entzugseinrichtung verurteilt.

