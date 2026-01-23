Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 23.01.2026
Folge 8: Der Chirurg und das Kokain

22 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

2018: Der angesehene Chirurg Dr. Alexander P. führt ein Doppelleben. Im Verborgenen sucht er den sexuellen Kick und verabreicht seinen Freundinnen heimlich Kokain. Eine 38-jährige verheiratete Mutter wird Opfer dieses gefährlichen Spiels: Sie erleidet einen kardiogenen Schock durch die Droge und verstirbt. Die Ermittlungen decken ein Muster auf, fünf weitere Frauen berichten von ähnlichen Symptomen. Im Januar 2019 wird Dr. P. zu 9 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

