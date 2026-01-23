Der Chirurg und das KokainJetzt kostenlos streamen
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 8: Der Chirurg und das Kokain
2018: Der angesehene Chirurg Dr. Alexander P. führt ein Doppelleben. Im Verborgenen sucht er den sexuellen Kick und verabreicht seinen Freundinnen heimlich Kokain. Eine 38-jährige verheiratete Mutter wird Opfer dieses gefährlichen Spiels: Sie erleidet einen kardiogenen Schock durch die Droge und verstirbt. Die Ermittlungen decken ein Muster auf, fünf weitere Frauen berichten von ähnlichen Symptomen. Im Januar 2019 wird Dr. P. zu 9 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
