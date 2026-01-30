Vier Handys für vier GeliebteJetzt kostenlos streamen
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 14: Vier Handys für vier Geliebte
21 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Nordhausen, 2010: Jürgen S. (35) führt ein riskantes Doppelleben. Neben seiner Ehefrau unterhält er vier Affären, die nichts voneinander wissen. Separate Handys sichern sein Lügengebäude. Doch im Dezember platzt die Bombe: Seine Geliebte Bianca P. (33) ist schwanger. Jürgen will seine Familie nicht verlieren und lehnt das Kind ab. Als Bianca droht, alles zu enthüllen, sieht er nur einen Ausweg: Mord!
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins