Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Folge 13: "Todesengel von Lainz" – Vertrauen als tödliche Waffe
28 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Vor 35 Jahren erschüttert der Fall der „Todesengel von Lainz“ Österreich und die Welt. Zwischen 1982 und 1989 töten vier Hilfsschwestern in einem Wiener Krankenhaus heimlich Patient:innen. Wer unbequem oder pflegeintensiv ist, wird Opfer tödlicher Überdosierungen. Wie konnten die Taten so lange unbemerkt bleiben, und was trieb die Frauen zu diesen grausamen Morden?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
