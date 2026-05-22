Vier Frauen und ein Todesfall (1/8): SchutzengelJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
Folge 20: Vier Frauen und ein Todesfall (1/8): Schutzengel
Nach Jahren im Ausland kehrt der längst tot geglaubte Alexander Zirbner, Julies Schwager, zurück nach Dorf Ilm. Doch kaum "heimgekommen", erleidet er einen tödlichen Herzinfarkt. Julie ist untröstlich, war Alexander doch einst ihre große Liebe. Die neue Dorfärztin Mona Brandt glaubt nicht, was ihr alter Vorgänger auf den Totenschein schrieb und spricht von Giftmord. Keiner will ihr glauben, doch sie recherchiert auf eigene Faust weiter und bringt Schreckliches zu Tage. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Stephanie Japp (Mona) Martina Poel (Sabine) Gaby Dohm (Henriette) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Gabriela Schmoll (Edith Brunner) Brigitte Jaufenthaler (Frau Bürgermeister) Viktoria Schubert (Isolde Kupfner) Carl Achleitner (Helmut Bacher) Serge Falck (Brigl) Hanus Polak (Alexander Zirbner) Bildquelle: ORF/Dor-Film/Marc Haader
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