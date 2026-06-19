Vier Frauen und ein Todesfall: Blattschuss (7/8)Jetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
Folge 26: Vier Frauen und ein Todesfall: Blattschuss (7/8)
47 Min.Folge vom 19.06.2026
Tragischer Jagdunfall in Dorf Ilm. Bankdirektor Bacher, kurz vor der Jagdprüfung stehend, erschießt versehentlich die Schwammerl suchende Gattin des Hofrats Dötschinger. Julie war bei der Pirsch dabei und kann sich nicht vorstellen, dass Bacher einen derartigen Fehler begangen hat. Ihre Freundinnen helfen bei der Recherche und bald stellt sich heraus, dass die Gattin des Hofrats ganz gezielt in die Schusslinie geraten ist. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Stephanie Japp (Mona) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Bildquelle: ORF/Dor-Film/Marc Haader
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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
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