Vier Frauen und ein Todesfall (6/8): MundtotJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
Folge 25: Vier Frauen und ein Todesfall (6/8): Mundtot
Der stellvertretende Postenkommandant Paulmichl wird angeschossen auf der Wache aufgefunden. Er überlebt, liegt allerdings im Koma und kann zur Erhellung der näheren Umstände nichts beitragen. Der Besuch der internen Ermittler aus Wien sorgt für einige Unruhe im Dorf, doch nur den vier Frauen gelingt es schließlich die wahren Hintergründe dieses Falles in dem Erpressung, Eifersucht und unglückliche Liebe die Hauptrolle spielen, aufzudecken. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Stephanie Japp (Mona) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Mercedes Echerer (Patricia Nogger) Eva Lössl (Dalina) Wolf Bachofner (Chefinspektor Derringer) Martina Zinner (Inspektor Novak) Carl Achleitner (Helmut Bacher) Christoph von Friedl (Bradius) Regie: Wolfgang Murnberger Buch: Uli Brée, Rupert Henning (Nach e. Idee v. Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/DOR Film/Marc Haader
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