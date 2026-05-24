Vier Frauen und ein Todesfall (3/8): SchlachtfestJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
Folge 22: Vier Frauen und ein Todesfall (3/8): Schlachtfest
48 Min.Folge vom 24.05.2026
Der Großvater von Roman, dem Koch aus dem Dorfwirt, stirbt an Herzversagen, kein Wunder in dem Alter. Der Enkel macht kein Hehl daraus, dass er froh ist, dass der unleidliche Alte endlich das Zeitliche gesegnet hat. Das macht den plötzlichen Tod nun doch verdächtig. Durch ihr beherztes Auftreten bei der Recherche nach der wirklichen Todesursache, ist Mona Brandt endlich im Kreise der Hobbydetektivinnen voll integriert. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Stephanie Japp (Mona) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) u.v.m. Bildquelle: Dor-Film/Marc Haader
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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
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