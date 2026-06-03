Vier Frauen und ein Todesfall (4/8): ScheinheiligJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
Folge 23: Vier Frauen und ein Todesfall (4/8): Scheinheilig
Eine Seligsprechung steht an in Dorf Ilm. Überschattet wird der Besuch der kirchlichen Prüfungskommission aus Rom allerdings vom Tod des Versicherungsvertreters Graml, einem nicht gerade beliebten Bürger von Dorf Ilm. Verhindert ein dunkles Kapitel im Leben von Bruder Martin seine künftige Seligkeit? Als Franzi auch noch erfährt, wer sein Vater ist, überschlagen sich die Ereignisse. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Stephanie Japp (Mona) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Gerhard Dorfer (Klaus Kerschbaumer) Bibiana Zeller (Schwester Theresa) Brigitte Jaufenthaler (Frau Bürgermeister) Gerhard Greiner (Toni Steiger) Sebastian Konrad (Pfarrer) Louis Strasser (Martin Wolf) Günter Rainer (Johann Graml) Wolfgang Pissecker (Ignaz Graml) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Buch: Uli Brée, Rupert Henning (Nach e. Idee v. Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/DOR Film/Menie Weissbacher
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