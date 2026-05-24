Vier Frauen und ein Todesfall (2/8): RattengiftJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
Folge 21: Vier Frauen und ein Todesfall (2/8): Rattengift
43 Min.Folge vom 24.05.2026
Drei Tote auf einen Schlag, die gesamte Familie Zauner stirbt einen grausigen Vergiftungstod. Bereits am Vortag wurde im Nachbarort der Besitzer der "Alpenblume" tot aufgefunden. Mona Brandt mischt sich eifrig in die Ermittlungen ein, nicht gerade zur Freude der übrigen Begräbnisweiber. Und Franzi leidet unter seltsamen Angstzuständen und Verfolgungswahn. Was hat all das schließlich mit der Robin Hood Bande, die im Umland ihr Unwesen treibt, auf sich? Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Stephanie Japp (Mona) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Bildquelle: Dor-Film/Marc Haader
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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
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