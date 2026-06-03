Vier Frauen und ein Todesfall (5/8): KopfüberJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
Folge 24: Vier Frauen und ein Todesfall (5/8): Kopfüber
Bei einem Bungeesprung verunglücken der Politiker Linder und der Survivaltrainer Jorge Schnaller tödlich. Ein tragischer Unfall? Wer kassiert die sehr hohe Versicherungssumme, die Jorge Schnaller abgeschlossen hat? Dessen afrikanische Frau? Beim Begräbnisfest von Schnaller ist noch alles friedlich, doch schon bald tun sich für die vier Frauen Abgründe im privaten wie im politischen Leben der Verunglückten auf. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Stephanie Japp (Mona) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Uli Brée & Rupert Henning Bildquelle: Dor-Film/Marc Haader
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