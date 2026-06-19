Vier Frauen und ein Todesfall: Zugeschüttet (8/8)Jetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 2
Folge 27: Vier Frauen und ein Todesfall: Zugeschüttet (8/8)
47 Min.Folge vom 19.06.2026
Dorf Ilm soll schöner werden. Frau Bürgermeister setzt alles daran, den Titel "Schönstes Blumendorf Europas" in diesem Jahr endgültig ins Dorf zu holen. Wenn da nicht der Schandfleck des Schrotthändlers Pfirlinger wäre. Der Schrottplatz muss weg! Doch dann ist auch der Schrotthändler weg bzw. tot und das gesamte Dorf bespitzelt sich gegenseitig auf der Suche nach dem Täter. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Stephanie Japp (Mona) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) u.v.m. Bildquelle: ORF/Dor-Film/Marc Haader
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