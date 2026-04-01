Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 1: Ein kleines Abenteuer
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Bei der Landung auf dem Planeten Faunus gerät die Mission aus dem Gleichgewicht: Ein fremdes Element soll die erschöpften Löwen aufladen, doch unerwartete Komplikationen bringen das Team in Gefahr. Zwischen Chaos und Überlebenskampf werfen bewegende Rückblenden neues Licht auf die Anfänge von Keiths und Shiros Beziehung.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH